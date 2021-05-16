Президенту РАН не хватает в российских школах идеологии

Президент РАН Александр Сергеев считает, что основные проблемы школьного образования в России связаны с отсутствием идеологии. Об этом он заявил 16 мая на форуме «Молодежь и наука».



Идеология образования, по мнению Сергеева, «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» жителей страны. Правда, он не уточнил, о каких именно ценностях идет речь. При этом есть и другие проблемы — например, низкая престижность профессии учителя.



«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями — тоже большая забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать. У нас есть базовые школы РАН, это более 100 школ по стране из 32 регионов», — подчеркнул Сергеев (цитата по ТАСС).

