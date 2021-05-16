Индийский чай может подорожать из-за коронавируса

Производители чая в Индии предупреждают о росте цен из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом 16 мая пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.



По данным индийской ассоциации производителей чая, случаи заражения COVID-19 уже выявлены как минимум на 90 плантациях в штате Ассам — это основной поставщик чайной продукции в стране. Пока официально подтвердили только 500 случаев, однако это не отражает реальной ситуации, подчеркивают в ассоциации. И добавляют, что если ситуацию не удастся взять под контроль, то эпидемия помешает сбору чая, и цены на него вырастут.

