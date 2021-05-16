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Индийский чай может подорожать из-за коронавируса

Производители чая в Индии предупреждают о росте цен из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом 16 мая пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

По данным индийской ассоциации производителей чая, случаи заражения COVID-19 уже выявлены как минимум на 90 плантациях в штате Ассам — это основной поставщик чайной продукции в стране. Пока официально подтвердили только 500 случаев, однако это не отражает реальной ситуации, подчеркивают в ассоциации. И добавляют, что если ситуацию не удастся взять под контроль, то эпидемия помешает сбору чая, и цены на него вырастут.

Распространению инфекции способствуют условия проживания большинства работников. Президент студенческой ассоциации чайных племен Ассама написал местным властям, что сотрудники «работают и перемещаются большими группами», а живут также в крайне тесных помещениях. Власти Индии начинают открывать специальные пункты вакцинации для работников отрасли, однако пока не могут обеспечить их необходимым количеством доз прививки.

В мае 2021 года на Индию приходится 50% новых случаев COVID-19 и 30% зафиксированных смертей, связанных с инфекцией. Уровень заболеваемости коронавирусом начал резко расти в апреле.

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