Шойгу: «рукастых старообрядцев» привлекают для подготовки спецназа в тайге

Старообрядцы, которые живут в труднодоступных местах, принимают участие в программе подготовки Сил специальных операций Минобороны. Об этом 16 мая заявил глава министерства Сергей Шойгу.



«Их называют в миру старообрядцы, но они рукастые — могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», — сказал Шойгу в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» (цитата по «Интерфаксу»).



Министр обороны уточнил, что уже открыты специальные центры «не только выживания, но и вообще нормальной жизни». «Большинство тех, кто живет здесь в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной полноценной жизнью. Я во всяком случае знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», — заявил Шойгу. Подобный центр, в частности, находится на родине министра обороны, в Туве.

