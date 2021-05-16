FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
12
Печать

Шойгу: «рукастых старообрядцев» привлекают для подготовки спецназа в тайге

Старообрядцы, которые живут в труднодоступных местах, принимают участие в программе подготовки Сил специальных операций Минобороны. Об этом 16 мая заявил глава министерства Сергей Шойгу.

«Их называют в миру старообрядцы, но они рукастые — могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», — сказал Шойгу в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» (цитата по «Интерфаксу»).

Министр обороны уточнил, что уже открыты специальные центры «не только выживания, но и вообще нормальной жизни». «Большинство тех, кто живет здесь в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной полноценной жизнью. Я во всяком случае знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», — заявил Шойгу. Подобный центр, в частности, находится на родине министра обороны, в Туве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

kоt-obormot
Это типа как казаки-характерники?
hmkv
Дом срубить - это именно то, что нужно уметь спецназу. Ну если только беглому...
Павел Михайлов
А кто там скачет по тайге с шашками? Так это спецназ Шойгу!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний