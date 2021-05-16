Полиция американского Хьюстона отрапортовала в Twitter, что бенгальский тигр, которого с начала недели видели гуляющим по жилому району города, наконец, найден. Как и где тигр провел неделю, в полиции не знают. Зверя напоили из бутылки, почесали за ушком и отправили в приют для животных.

HPD Major Offenders Commander Ron Borza is relieved “India” the 🐅 is now safe: https://t.co/3w2CZznKu9 pic.twitter.com/RiNviPFzq3 — Houston Police (@houstonpolice) May 16, 2021

Тигр по кличке Индия оказался на улице после того, как 10 мая полиция задержала его владельца Виктора Куэваса по обвинению в убийстве. Куэвас пытался скрыться, прихватив тигра с собой, потому что соседи донесли в органы о животном во дворе его дома, а в Хьюстоне держать дома тигров запрещено. Когда к дому мужчины прибыл сотрудник полиции, тот загрузил тигра в автомобиль и скрылся. Куэваса нашли и поместили под стражу, а тигра обнаружить так и не удалось. После этого в соцсетях стали появляться видео, на которых тигр прогуливался по жилому району города.

