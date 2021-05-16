FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +21
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Тигр бродил по Хьюстону неделю. Копы показали видео обнимашек с полосатым хищником

В США после недели прогулок по городу задержан тигр

Полиция американского Хьюстона отрапортовала в Twitter, что бенгальский тигр, которого с начала недели видели гуляющим по жилому району города, наконец, найден. Как и где тигр провел неделю, в полиции не знают. Зверя напоили из бутылки, почесали за ушком и отправили в приют для животных.

Тигр по кличке Индия оказался на улице после того, как 10 мая полиция задержала его владельца Виктора Куэваса по обвинению в убийстве. Куэвас пытался скрыться, прихватив тигра с собой, потому что соседи донесли в органы о животном во дворе его дома, а в Хьюстоне держать дома тигров запрещено. Когда к дому мужчины прибыл сотрудник полиции, тот загрузил тигра в автомобиль и скрылся. Куэваса нашли и поместили под стражу, а тигра обнаружить так и не удалось. После этого в соцсетях стали появляться видео, на которых тигр прогуливался по жилому району города.

В США, по данным The Guardian, содержится в неволе в два раза больше тигров, чем сохранилось в дикой природе. При этом только 6% из них находятся в зоопарках и специализированных учреждениях, остальные, а это около 6,5 тысяч особей, живут в частных домах и квартирах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Norge
Похоже тигрят вывозят и продают пачками через знаменитый фонд защиты природы.
Abu-Denis
"В США, по данным The Guardian, содержится в неволе в два раза больше тигров, чем сохранилось в дикой природе"

Откуда там тигры в дикой природе? Ближайшие виды - только пума и ягуар.
vfhbr
Какая прелесть! Это же милый добрый тигренок.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний