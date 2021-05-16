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На севере Петербурга каршеринг остановился в детском автобусе, на юге — пробив ограждение

В аварии с каршерингом на Северном проспекте оказался помят автобус

Каршеринговый автомобиль врезался в припаркованные автобус и легковушку на севере Петербурга. На юге очевидцы засняли брошенный «Мерседес» с выстрелившими подушками безопасности.

Машину с включенными фарами и сработавшими подушками безопасности очевидцы сняли утром 16 мая неподалеку от перекрестка Ленинского проспекта и Балтийского бульвара. «Мерседес» стоял на тротуаре, машина смяла ограждение. Водителя рядом не оказалось. Несмотря на отсутствие логотипов, очевидцы полагают, что машина принадлежит одной из каршеринговых компаний. В дежурной части ГИБДД сообщили, что информации по этому ДТП к ним не поступало.

Каршеринг, на этот раз брендированный, врезался в припаркованный автобус на Северном проспекте. У дома 77 он не справился с управлением и также задел «Мерседес». Как сообщили в ГУ МВД, водитель не пострадал. Автобус предназначен для перевозки детей, но в момент столкновения внутри никого не было.

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