Мошенники решили монетизировать новую политику конфиденциальности WhatsApp

Мошенники пытаются заработать на доверчивых пользователях WhatsApp на волне изменения политики конфиденциальности мессенджера, сообщает 16 мая РИА Новости. Аферисты рассылают пользователям «письма счастья», в которых говорится, что WhatsApp вводит новые правила: для них он станет платным, если они не перешлют это сообщение 10 своим контактам в виде платного смс. Стоимость каждого — 0,01 евро.



Новая политика конфиденциальности WhatsApp, которую решили монетизировать жулики, вступила в силу 15 мая. Регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес отныне будут передаваться в материнскую компанию Facebook. Те, кто не вчитался в предупреждение мессенджера и не дал согласия на передачу данных, больше не смогут читать и отправлять сообщения, а только принимать входящие звонки и получать уведомления. Такой аккаунт будет удален через 120 дней.

