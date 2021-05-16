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Мошенники решили монетизировать новую политику конфиденциальности WhatsApp

Мошенники пытаются заработать на доверчивых пользователях WhatsApp на волне изменения политики конфиденциальности мессенджера, сообщает 16 мая РИА Новости. Аферисты рассылают пользователям «письма счастья», в которых говорится, что WhatsApp вводит новые правила: для них он станет платным, если они не перешлют это сообщение 10 своим контактам в виде платного смс. Стоимость каждого — 0,01 евро.

Новая политика конфиденциальности WhatsApp, которую решили монетизировать жулики, вступила в силу 15 мая. Регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес отныне будут передаваться в материнскую компанию Facebook. Те, кто не вчитался в предупреждение мессенджера и не дал согласия на передачу данных, больше не смогут читать и отправлять сообщения, а только принимать входящие звонки и получать уведомления. Такой аккаунт будет удален через 120 дней.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров считает, что рассылка «писем счастья» — это целенаправленная кампания по дискредитации мессенджера по принципу «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга», и серьезно относиться к «письмам» не стоит.

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Комментарии (3)

Norge
Снес за хамское поведение!
sakorol
а какая выгода мошенникам от пересылке платного смс?
Riptide
А у нас везде целенаправленная кампания по дискредитации всех и вся по принципу «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга».
Это составная часть "гибридной войны" по типу "сожрите себя сами".
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