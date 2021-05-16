Глава Минздрава попросил россиян не ждать третьей волны коронавируса. «"Авось" в данной ситуации не сработает»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1» 16 мая попросил не задавать ему «неуместные вопросы» про третью волну пандемии коронавируса.



«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — подчеркнул Мурашко (цитата по ТАСС).



Отметим, в Петербурге все последние дни заболеваемость коронавирусом растет — она уже вернулась к показателям начала марта.

