Водителя «Яндекс.Такси» задержали в Петербурге с поддельными правами. Об этом сообщается в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».



Автомобиль KIA остановили для проверки документов около трех часов ночи 15 мая на Мытнинской набережной возле дома 7/5. Пассажиру пришлось вызывать новое такси, так как у водительского удостоверения полицейские увидели «явные признаки подделки». Водителя, уроженца Узбекистана 1988 года рождения, доставили в отдел полиции. Его подозревают по ст. 327 УК РФ (подделка документов). Автомобиль отправили на спецстоянку.