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Петербуржцу пришлось прервать поездку в такси из-за задержания водителя

Водителя «Яндекс.Такси» задержали в Петербурге с поддельными правами. Об этом сообщается в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Автомобиль KIA остановили для проверки документов около трех часов ночи 15 мая на Мытнинской набережной возле дома 7/5. Пассажиру пришлось вызывать новое такси, так как у водительского удостоверения полицейские увидели «явные признаки подделки». Водителя, уроженца Узбекистана 1988 года рождения, доставили в отдел полиции. Его подозревают по ст. 327 УК РФ (подделка документов). Автомобиль отправили на спецстоянку.

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Комментарии (9)

pila_grigoryeva
всех отправить в узбекистан
Маэстро
Шайтан-такси продолжает работу...
260982941
Ехала так однажды на Яндекс-такси (водитель, кстати, тоже был из Узбекистана). Попросила ехать по определенному маршруту, но водитель мою просьбу отклонил, заявив: "У меня российских прав нет, а там меня остановить могут". Задумалась после этого, не безопаснее ли было выпрыгнуть из машины на ходу...
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