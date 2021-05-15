Фальков: Приемная кампания в вузы может пройти и дистанционно в случае роста заболеваемости COVID-19

Министр образования России Валерий Фальков заявил, что российские вузы готовы перейти на дистанционное обучение. Всё зависит от роста заболеваемости коронавирусом.
О готовности вузов к третьей волне пандемии Фальков 15 мая рассказал РИА Новости. По его словам, вузы уже готовы провести приемную кампанию заочно, а затем дистанционно начать обучение. Но всё это на случай, если будет рост заболеваемости коронавирусом.
«Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации», — цитирует министра агентство.
Ранее Фальков отмечал, что сроки подачи документов в вузы в этом году традиционные. Кампания начнется 20 июня и завершится 17 августа изданием приказов о зачислении. Абитуриенты пока могут действовать по своему желанию — общаться с приемными комиссиями как лично, так и в онлайне.
Отметим, в Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла вдвое за неделю.