Фальков: Приемная кампания в вузы может пройти и дистанционно в случае роста заболеваемости COVID-19

Министр образования России Валерий Фальков заявил, что российские вузы готовы перейти на дистанционное обучение. Всё зависит от роста заболеваемости коронавирусом.



О готовности вузов к третьей волне пандемии Фальков 15 мая рассказал РИА Новости. По его словам, вузы уже готовы провести приемную кампанию заочно, а затем дистанционно начать обучение. Но всё это на случай, если будет рост заболеваемости коронавирусом.



«Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации», — цитирует министра агентство.

