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Фальков: Приемная кампания в вузы может пройти и дистанционно в случае роста заболеваемости COVID-19

Министр образования России Валерий Фальков заявил, что российские вузы готовы перейти на дистанционное обучение. Всё зависит от роста заболеваемости коронавирусом.

О готовности вузов к третьей волне пандемии Фальков 15 мая рассказал РИА Новости. По его словам, вузы уже готовы провести приемную кампанию заочно, а затем дистанционно начать обучение. Но всё это на случай, если будет рост заболеваемости коронавирусом.

«Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации», — цитирует министра агентство.

Ранее Фальков отмечал, что сроки подачи документов в вузы в этом году традиционные. Кампания начнется 20 июня и завершится 17 августа изданием приказов о зачислении. Абитуриенты пока могут действовать по своему желанию — общаться с приемными комиссиями как лично, так и в онлайне.

Отметим, в Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла вдвое за неделю.

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Обещали же, что только "дети силовиков" будут поступать в ВУЗы, или - сами "силовики"! )
kоt-obormot
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в СПбГУ,
В СПбГу гулять!
В СПбГу акулы,
В СПбГу гориллы,
В СПбГУ большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В СПбГу гулять.
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