Участники поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружили в Финском заливе четыре судна — санитарный транспорт, затонувший в начале Великой Отечественной войны. Все они были участниками Таллинского прорыва. На борту останки 2,5 тысячи человек, чья память теперь увековечена, рассказал руководитель проекта Константин Богданов.



Как он 15 мая сообщил ТАСС, все четыре судна погибли 29 августа 1941 года от многочисленных ударов немецкой авиации. Под водой обнаружены санитарный транспорт «Калпакс» № 524 , санитарный транспорт «Алев» № 511 , транспорт «Ярвамаа» № 547 и транспорт «Атис Кронвальдс» № 563 .

