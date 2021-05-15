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В трюмах кости, на палубе оружие: в Финском заливе нашли четыре подбитых немцами судна с тысячами погибших

В Финском заливе обнаружили четыре судна, затопленных во время Великой Отечественной войны

Участники поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружили в Финском заливе четыре судна — санитарный транспорт, затонувший в начале Великой Отечественной войны. Все они были участниками Таллинского прорыва. На борту останки 2,5 тысячи человек, чья память теперь увековечена, рассказал руководитель проекта Константин Богданов.

Как он 15 мая сообщил ТАСС, все четыре судна погибли 29 августа 1941 года от многочисленных ударов немецкой авиации. Под водой обнаружены санитарный транспорт «Калпакс» № 524, санитарный транспорт «Алев» № 511, транспорт «Ярвамаа» № 547 и транспорт «Атис Кронвальдс» № 563.

Все они были найдены с 5 по 15 мая 2021 года на глубинах 40–50 метров, юго-западнее острова Мощный. Идентифицировать находки помогли судовые колокола. Как говорится в группе «Разведывательно-водолазной команды», которая выступила одним из организаторов экспедиции, на санитарном транспорте «Калпакс» в трюмах и на палубе обнаружены многочисленные останки людей, стрелковое оружие и каски.

Таллинский прорыв, известный также как Таллинская трагедия или Таллинский переход, — название операции по эвакуации основных сил Балтийского флота в конце августа 1941 года. Из Таллина вышли 225 кораблей и судов. Но до Кронштадта дошли лишь 163 из них.

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Комментарии (8)

nuga
Англичан предъявите их преступление в польском Любеке,а то они любят Скрипалями помыкать Россию,хотя те живы и здоровы,в отличии от уничтоженных англичанами 12500 узников концлагерей,которых немцы погрузили на такой же санитарный транспорт и подставили по факту под бомбёжку англичанами,которые несмотря на белые флаги на судне яростно бомбили судно,а оказавшихся в воде,просто добивали с катеров,которые там ожидали,это были русские военнопленные,а операция напоминает спланированную акцию по уничтожению людей.Англичане были дружны с нацистами на самом высшем королевском уровнеДа и финансово и технологически Германию поставили под ружье сообща с США.Веймарская республика находилась под санкциями после первой мировой,Гитлер питался в дешевой столовой и жил на пособие,пока его не подобрал коллективный запад и не вскормил монстра.Одни зарабатывают состояния на войнах,а расплачиваются народы.
АСмуров
Читаем в Вике "Иосиф Сталин (турбоэлектроход)" -
"Оставшиеся в живых военнослужащие и члены экипажа судна (по оценке всего около 3000 человек[5], точное количество неизвестно) были эвакуированы немецкими кораблями и взяты в плен."
Riptide
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