Участники поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружили в Финском заливе четыре судна — санитарный транспорт, затонувший в начале Великой Отечественной войны. Все они были участниками Таллинского прорыва. На борту останки 2,5 тысячи человек, чья память теперь увековечена, рассказал руководитель проекта Константин Богданов.
Как он 15 мая сообщил ТАСС, все четыре судна погибли 29 августа 1941 года от многочисленных ударов немецкой авиации. Под водой обнаружены санитарный транспорт «Калпакс»
Все они были найдены с 5 по 15 мая 2021 года на глубинах 40–50 метров, юго-западнее острова Мощный. Идентифицировать находки помогли судовые колокола. Как говорится в группе «Разведывательно-водолазной команды», которая выступила одним из организаторов экспедиции, на санитарном транспорте «Калпакс» в трюмах и на палубе обнаружены многочисленные останки людей, стрелковое оружие и каски.
Таллинский прорыв, известный также как Таллинская трагедия или Таллинский переход, — название операции по эвакуации основных сил Балтийского флота в конце августа 1941 года. Из Таллина вышли 225 кораблей и судов. Но до Кронштадта дошли лишь 163 из них.