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На севере Петербурга дама за рулем Mitsubishi снесла забор и вишню

Плачевно для цветущей вишни закончились маневры женщины за рулем синей Mitsubishi на улице Есенина в Петербурге. По газону она проехала несколько метров.

Видео с места аварии 15 мая в соцсетях публикуют очевидцы. По словам горожан, женщина за рулем вела себя не очень адекватно. Пользователи предполагают, что она перепутала педали газа и тормоза.

Больше всех пострадала цветущая вишня, также оказался искорежен забор, на газоне видны следы от колес. Помочь с заездом во двор женщине помог прохожий моряк.

По данным «Фонтанки», машина 2014 года выпуска зарегистрирована на 52-летнего петербуржца.

Еще один забор не устоял перед бампером BMW. Машина оказалась на газоне на проспекте Косыгина. Оба водителя целы.

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Комментарии (3)

Ruth D. Armstead
Ииихаарь!!!
lamer
Романтично:
Весна, дама, вишня, Есенин.
Suricata
В БМВ 2 водителя было?)
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