Плачевно для цветущей вишни закончились маневры женщины за рулем синей Mitsubishi на улице Есенина в Петербурге. По газону она проехала несколько метров.



Видео с места аварии 15 мая в соцсетях публикуют очевидцы. По словам горожан, женщина за рулем вела себя не очень адекватно. Пользователи предполагают, что она перепутала педали газа и тормоза.