Плачевно для цветущей вишни закончились маневры женщины за рулем синей Mitsubishi на улице Есенина в Петербурге. По газону она проехала несколько метров.
Видео с места аварии 15 мая в соцсетях публикуют очевидцы. По словам горожан, женщина за рулем вела себя не очень адекватно. Пользователи предполагают, что она перепутала педали газа и тормоза.
Больше всех пострадала цветущая вишня, также оказался искорежен забор, на газоне видны следы от колес. Помочь с заездом во двор женщине помог прохожий моряк.
По данным «Фонтанки», машина 2014 года выпуска зарегистрирована на 52-летнего петербуржца.
Еще один забор не устоял перед бампером BMW. Машина оказалась на газоне на проспекте Косыгина. Оба водителя целы.