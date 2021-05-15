Ученые накачали анусы мышей кислородом, чтобы спасти людей от коронавируса

Мыши, крысы и свиньи обладают, как выяснилось, секретной суперсилой: все они могут дышать через задний проход, определили пытливые японские исследователи из Токийского университета. Они накачали анусы животных кислородом и начали следить за выживаемостью.



Как пишет 15 мая Livescience, необычные опыты стали частью эксперимента по поиску альтернативы дорогим и сложным аппаратам ИВЛ. Мышей помещали в среду с низким содержанием кислорода. И те, которые снабжались вентиляцией через анальное отверстие, жили 50 минут. А без неё — всего 11. Затем команда придумала использовать не просто газ, а насыщенную кислородом жидкость, и тут не только у мышей, но и у крыс со свиньями пошли многообещающие результаты.

