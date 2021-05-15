FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +14
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
19
Печать

Ученые накачали анусы мышей кислородом, чтобы спасти людей от коронавируса

Японцы научили мышей дышать через задний проход, чтобы спасти человечество от COVID-19

Мыши, крысы и свиньи обладают, как выяснилось, секретной суперсилой: все они могут дышать через задний проход, определили пытливые японские исследователи из Токийского университета. Они накачали анусы животных кислородом и начали следить за выживаемостью.

Как пишет 15 мая Livescience, необычные опыты стали частью эксперимента по поиску альтернативы дорогим и сложным аппаратам ИВЛ. Мышей помещали в среду с низким содержанием кислорода. И те, которые снабжались вентиляцией через анальное отверстие, жили 50 минут. А без неё — всего 11. Затем команда придумала использовать не просто газ, а насыщенную кислородом жидкость, и тут не только у мышей, но и у крыс со свиньями пошли многообещающие результаты.

«Пандемия подчеркнула необходимость в расширении возможностей вентиляции и оксигенации при критических состояниях, и эта ниша сохранится даже после стихания пандемии, поскольку будут времена, когда механическая вентиляция станет недоступна или недостаточна сама по себе», — считает научный сотрудник и врач-ученый из Йельской школы медицины Калеб Келли, который написал комментарии к исследованию.

По его мнению, если эффективность метода подтвердится и у людей, то вентиляция кишечника в конечном итоге может стать обычной практикой в отделениях интенсивной терапии, а изобретатели войдут в анналы истории.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Brevnault
Это вам не собакой по спине. Это похлеще будет.
Alex000
То есть детская шуточка про дышать жопой оказалась не совсем шуточкой.
Chinalove
«А изобретатели войдут в анналы истории...» Фонтанка жжот!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний