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В Петербурге нашли сбежавшего от ФСБ наркодилера. Он, в отличие от жены, молчит

Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в наркоторговле

Изолятором закончилось бегство жителя Ленобласти от ФСБ. Ему удавалось скрываться больше двух месяцев.

Об аресте Максима Камбура 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его задержали накануне в квартире на Чкаловском проспекте, последние два месяца он жил под другим именем.

Камбура обвиняют в покушении на сбыт килограмма синтетического наркотика, первый раз его задерживали в феврале. Тогда обвиняемый взялся забрать закладку в селе Никольское Гатчинского района, договорился о месте с дилером через мессенджер Wickr Me. Оказалось, что общение проходило под контролем оперативников ФСБ, и вместо наркотиков и их перепродажи его с супругой ждали муляж вещества и наручники.

9 февраля в отношении Камбура возбудили уголовное дело и в тот же день повезли домой в город Коммунар на обыск. Обвиняемый выгадал момент и сбежал.

После очередного задержания он отказался давать показания, но причастность Камбура к наркоторговле подтвердила его жена. У суда он просил домашний арест.

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Комментарии (2)

Woodruff Shnibbll
Причем в такой абсурд вериться легко. А вот в бравую поимку террористов не очень...
Riptide
Да вы что!
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