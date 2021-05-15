В Петербурге нашли сбежавшего от ФСБ наркодилера. Он, в отличие от жены, молчит

Изолятором закончилось бегство жителя Ленобласти от ФСБ. Ему удавалось скрываться больше двух месяцев.



Об аресте Максима Камбура 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его задержали накануне в квартире на Чкаловском проспекте, последние два месяца он жил под другим именем.



Камбура обвиняют в покушении на сбыт килограмма синтетического наркотика, первый раз его задерживали в феврале. Тогда обвиняемый взялся забрать закладку в селе Никольское Гатчинского района, договорился о месте с дилером через мессенджер Wickr Me. Оказалось, что общение проходило под контролем оперативников ФСБ, и вместо наркотиков и их перепродажи его с супругой ждали муляж вещества и наручники.

