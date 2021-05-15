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«Грустные песни из сердца Европы»: финский режиссер поставил пьесу о Соне Мармеладовой в Музее Достоевского

Финская театральная компания sadsongskomplex:fi во главе с режиссером Яри Ютиненом представит на сцене Музея Фёдора Достоевского премьеру моноспектакля «Грустные песни из сердца Европы» по пьесе Кристиана Смедса, который вдохновлялся «Преступлением и наказанием».

Фото: Михаил Павловский, фото предоставлено организаторами
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Режиссер и драматург Кристиан Смедс, известный в России благодаря частым гастролям своих спектаклей от Москвы до Владивостока, увидел в истории любви Сони Мармеладовой к Раскольникову архетипический образ, универсальную историю и написал пьесу для одной актрисы. Создатели спектакля говорят, что «здесь Европа представляется континентом, где удача и счастье никогда не сопутствует молодым людям, а потому они вынуждены совершать отчаянные и губительные для себя поступки. «Грустные песни из сердца Европы» смотрят в человеческую душу милосердным взором. Они показывает нам, что красота и свет не исчезают в людях даже в самые мрачные времена, что любовь все еще может случиться, несмотря ни на что».

История появления спектакля финского режиссера Яри Ютинена именно в Петербурге — долгая. Одно время он руководил театром в близком к границе городе Лаппеенранте и приглашал на гастроли русские театры. В 2015 у него ставил пьесу белоруса Константина Стешика «Кратковременная» режиссер Семен Александровский, ныне лауреат театральной премии «Золотая маска». После этого Яри Ютинен создал независимую театральную группу sadsongskomplex:fi, а также сам отправился в Россию в Новгородский театр драмы и поставил там «Дядю Ваню» Чехова и «Игрока/ Der Spieler» Достоевского. В 2015 же году он выпустил на финском языке «Грустные песни из сердца Европы», и с тех пор мечтал реализовать постановку с русской актрисой. Для него этот спектакль — «душераздирающая аллегория мифа о Сизифе, где Соня ночь за ночью, снова и снова проживает свою судьбу на сцене».

На главную и единственную роль в русской версии «Грустных песен…» Яри Ютинен выбрал актрису, которая исполняла главную роль в его спектакле «Игрок» в Новгородском театре драмы — Викторию Нархову. В остальном постановочная команда целиком финская: художник по свету Теему Нурмелин, художник по звуку Вилле МЮ Хивëнен, продюсер — Йоэл Героник.

Премьера спектакля состоится 18, 20 и 31 мая на сцене Музея Ф. М. Достоевского. Начало в 19:00.

18+

Софья Козич

Фото: Михаил Павловский, фото предоставлено организаторами

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