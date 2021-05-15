Гроза и туман: Петербург сменит погоду на 180 градусов

Как сообщает Северо-Западное УГМС, уже в воскресенье, 16 мая, ночью местами, а днем и повсеместно, пройдут кратковременные дожди, а местами и грозы. Ветер ночью будет переменный слабый, утром и днем — западный умеренный, при грозе — порывистый. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +17...+19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Отметим, ранее сообщалось, что дожди могут начаться уже сегодня вечером.



В понедельник, 17 мая, намечается передышка. Ночью без осадков, но местами туман, а вечером снова небольшой дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 гр., днем +22...+24 гр. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем существенно не изменится.

