Два мощных торнадо обрушились на китайские города Сучжоу и Ухань — колыбель коронавируса. Ветром ломало пополам краны, обрывало провода и рушило здания. Скорость ветра достигала 220 километров в час.
Как пишет 15 мая газета Global Times, в Ухане, где проживают почти 12 миллионов, погибли восемь человек, еще 280 получили ранения. Не менее 85 домов полностью разрушены, повреждены еще около 400. Обрушились два башенных крана. В Сучжоу, с населением в 10,5 млн жителей, последствий меньше — погибли четыре человека, еще 149 получили легкие ранения.
Национальный метеорологический центр Китая выпустил новые штормовые предупреждения — во многих регионах страны до утра воскресенья будут продолжаться сильные дожди.