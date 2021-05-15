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Торнадо попытался стереть с лица земли родину коронавируса в Китае

Два мощных торнадо обрушились на китайские города Сучжоу и Ухань — колыбель коронавируса. Ветром ломало пополам краны, обрывало провода и рушило здания. Скорость ветра достигала 220 километров в час.

Как пишет 15 мая газета Global Times, в Ухане, где проживают почти 12 миллионов, погибли восемь человек, еще 280 получили ранения. Не менее 85 домов полностью разрушены, повреждены еще около 400. Обрушились два башенных крана. В Сучжоу, с населением в 10,5 млн жителей, последствий меньше — погибли четыре человека, еще 149 получили легкие ранения.

Национальный метеорологический центр Китая выпустил новые штормовые предупреждения — во многих регионах страны до утра воскресенья будут продолжаться сильные дожди.

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Комментарии (1)

a.159753123
Климатическое оружие в действии. Рептилоиды зачищают следы. К бабке не ходи. Отличный сюжет для РенТВ, не благодарите.
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