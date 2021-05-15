Adriana_Celentana 15 Мая 2021 в 17:30 15 Мая 2021 в 17:30

Ну, передо мной сегодня BMW (а это "диагноз") перед этим стоявший с включённым поворотником в очередь налево, вдруг внезапно решил, что ему надо срочно направо через три ряда.

Ну как то у нас с ним обошлось все взаимно без повреждения имущества друг друга, вылета в канавы и на остановки.

Может, имеет смысл предполагать заранее по умолчанию, что на улице помимо джентельменов есть ещё джигиты, пенсы на Дустах и прочий сброд?