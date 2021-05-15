Видео с места ДТП публикует паблик «Дорожный инспектор». «Тигуан» оказался на тротуаре около двух часов дня. Он ехал по набережной, когда из второго ряда на Кременчугскую решила повернуть KIA. Водитель заметил Volkswagen в последний момент и слегка ударил его в бок. По заданной ударом траектории «Тигуан» вылетел в пешеходную зону, подпрыгнул на поребрике и остановился с разбитым капотом.
Судя по видео от очевидцев, на место приехала скорая помощь.
«Фонтанка» запросила в полиции информацию о состоянии водителя.