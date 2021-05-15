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В Петербурге «Тигуан» остановила ограда Обводного канала. С дороги его сбило легкое касание с KIA

Две машины столкнулись на перекрестке набережной Обводного канала и Кременчугской в Петербурге

На высокой скорости водитель «Тигуана» врезался в ограду Обводного канала. Водитель KIA поворачивал из второго ряда.

Видео с места ДТП публикует паблик «Дорожный инспектор». «Тигуан» оказался на тротуаре около двух часов дня. Он ехал по набережной, когда из второго ряда на Кременчугскую решила повернуть KIA. Водитель заметил Volkswagen в последний момент и слегка ударил его в бок. По заданной ударом траектории «Тигуан» вылетел в пешеходную зону, подпрыгнул на поребрике и остановился с разбитым капотом.

Судя по видео от очевидцев, на место приехала скорая помощь.

«Фонтанка» запросила в полиции информацию о состоянии водителя.

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Комментарии (7)

Макс Никольский
Я тебя сильно удивлю, если скажу, что с некоторых пор "Фъ" принимает и публикует бесплатно истории про дтп, где виновники с погонами, мантиями и прочими, тобой не перечисленными, аксессуарами?
А никому из " аксессуарных боссов", в наше время, не нужны публичные скандалы, ибо это чревато потерями мест...
gencon
Потерпевшим молиться, чтобы виновник не носил погоны или мантию.
Adriana_Celentana
Ну, передо мной сегодня BMW (а это "диагноз") перед этим стоявший с включённым поворотником в очередь налево, вдруг внезапно решил, что ему надо срочно направо через три ряда.
Ну как то у нас с ним обошлось все взаимно без повреждения имущества друг друга, вылета в канавы и на остановки.
Может, имеет смысл предполагать заранее по умолчанию, что на улице помимо джентельменов есть ещё джигиты, пенсы на Дустах и прочий сброд?
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