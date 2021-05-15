Обвиняемому в растлении мальчиков рокеру из Петербурга добавили эпизодов. Детям не было четырнадцати лет

Оперативники уголовного розыска нашли двух новых жертв обвиняемого в насилии над мальчиками. По данным следствия, рок-музыкант растлил шесть детей, всего в деле минимум 10 жертв.
Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, два новых дела в отношении Жигулина были возбуждены накануне. Первый ребенок оказался в обществе рокера не позже 2018 года, тогда ему было 13 лет. Второй появился еще через год и тоже на тот момент не дорос до 14-летнего возраста. Оба, по версии следствия, периодически подвергались насилию до момента задержания Жигулина и его приятелей в конце мая 2020 года.
Начальника радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» Сергея Поляка задержали в съемной квартире на улице Тамбасова в тот момент, когда он удовлетворял свои потребности в компании ребенка. В другой квартире, на Лени Голикова, задержали 55-летнего охранника Сергея Беликова. Там же нашли фото и видео, по которым были изобличены новые фигуранты и распознаны жертвы. Четвертый обвиняемый — 38-летний инженер Лев Степанов. В деле минимум 10 потерпевших детей, самому старшему из которых было 17 лет. Сообщалось, что некоторые из них жили вместе с насильниками, и периодически фигуранты менялись детьми.