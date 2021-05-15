Обвиняемому в растлении мальчиков рокеру из Петербурга добавили эпизодов. Детям не было четырнадцати лет

Оперативники уголовного розыска нашли двух новых жертв обвиняемого в насилии над мальчиками. По данным следствия, рок-музыкант растлил шесть детей, всего в деле минимум 10 жертв.



Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, два новых дела в отношении Жигулина были возбуждены накануне. Первый ребенок оказался в обществе рокера не позже 2018 года, тогда ему было 13 лет. Второй появился еще через год и тоже на тот момент не дорос до 14-летнего возраста. Оба, по версии следствия, периодически подвергались насилию до момента задержания Жигулина и его приятелей в конце мая 2020 года.

