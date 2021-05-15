Ася Казанцева расскажет, почему полезно бездельничать и как виртуальную реальность используют в психотерапии

Того, кто жутко боится летать самолетами, можно натренировать не бояться, а тому, кто корит себя за прокрастинацию, надо бы себя, наоборот, похвалить. Лауреат премии «Просветитель» нейробиолог Ася Казанцева приедет в Петербург с двумя лекциями — впервые с начала пандемии. 16+

Мозг опасается неизвестности и нового. Но виртуальная реальность хороша тем, что она может быть почти неотличима от настоящей реальности, при этом вы знаете, что это «игра». Замечательная возможность для психотерапии: можно виртуально смоделировать некомфортные или трудные ситуации, потренироваться на них — а затем, столкнувшись с ситуацией в реальности, мозг уже будет помнить, как не раз блестяще справлялся. Например, человек с булимией может натренироваться игнорировать сладкое, человек со страхом публичных выступлений — поднатаскаться на виртуальной аудитории. В лекции «Виртуальная реальность в психотерапии: новые возможности для исследований, диагностики и лечения» Ася Казанцева расскажет о последних разработках — например, VR помогает в ранней (лет за 15 «до») диагностике болезни Альцгеймера. Эта лекция поможет не только слушателям, но и фонду AdVita: все собранные средства пойдут подопечным фонда.

Вторая лекция «Не забудьте побездельничать!» несколько утешит тех, кто не может сконцентрироваться на задаче и то и дело отвлекается. Но, возможно, именно эти отвлечения и помогают задачу решить: мозгу для обработки информации нужны перерывы.



20 мая слушаем лекцию про виртуальную реальность в психотерапии в Школе Masters (Итальянская, 17), начало в 19:00. 22 мая — про пользу безделья, в концертном зале Яани Кирик (Декабристов, 54), в 15:00.



Александра Шеромова

