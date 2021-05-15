FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +14
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Коронавирус начал активнее распространяться в России

Москва лидирует по распространению коронавируса в России

Коэффициент распространения коронавируса, один из показателей спада или роста заболеваемости, начал увеличиваться. В целом по России он достиг уже 1,05.

По данным агрегатора открытой статистики Gogov.ru, в Москве 15 мая показатель держится на уровне 1,12, в Нижегородской и Самарской областях — 1,05, в Петербурге — 1,02, а в Подмосковье — 1,01.

Коэффициент распространения COVID-19 считается как количество зарегистрированных больных за последние 4 дня, разделенное на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Franklin_Delano_Roosevelt
чихать мы все на это хотели с нашими серо-буро-малиновыми соплями в крапинку... =))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний