Коронавирус начал активнее распространяться в России

Коэффициент распространения коронавируса, один из показателей спада или роста заболеваемости, начал увеличиваться. В целом по России он достиг уже 1,05.



По данным агрегатора открытой статистики Gogov.ru, в Москве 15 мая показатель держится на уровне 1,12, в Нижегородской и Самарской областях — 1,05, в Петербурге — 1,02, а в Подмосковье — 1,01.



Коэффициент распространения COVID-19 считается как количество зарегистрированных больных за последние 4 дня, разделенное на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

