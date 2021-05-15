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В Петербурге задержаны трое умельцев. Они симулировали и обчищали счета горожан

Трое петербуржцев похищали деньги с помощью программы-эмулятора

Загадочные исчезновения денег со счетов петербуржцев раскрыла экономическая полиция города. Нашлась и программа-притворщица, и те, кто ее внедрил.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, серия задержаний прошла два дня назад. 37-летнего жителя Пушкина нашли на Московском проспекте, его 26-летнего коллегу на Каменноостровском, 41-летний житель Ленобласти попался на улице Крупской.

Им предьявляют серию краж со счетов горожан. Самый ранний эпизод, который сейчас есть в деле, — ноябрь 2020 года. Самая большая сумма похищенного — почти 24 тысячи рублей. По всем четырем эпизодам из Невского района сперва не было вообще никакой информации — в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленным способом. Объединяло потерпевших наличие аккаунта в «Яндексе». Умельцы создали программу-эмулятор и с ее помощью получили доступ к виртуальным кошелькам петербуржцев.

Дома у них нашли десятки сим-карт, несколько телефонов, модемы, ноутбуки и так далее. Одного из задержанных оставили в отделе и, вероятно, повезут на арест. Остальных отпустили с подпиской о невыезде.

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