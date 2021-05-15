Ученые зазывают на пинту науки

Самый большой научпоп-фестиваль в мире Pint of Science — «Пинта науки» — снова в России. 17, 18 и 19 мая можно будет за барной стойкой послушать полтора десятка ученых о том, что думает наука про добро, навигацию, мозг, смех, черные дыры и о том, зачем понадобилось обрезать полотна Ренуара. 18+
Идея «Пинты науки», напомним, в том, чтобы рассказать о достижениях науки в максимально неформальных условиях. Бары выбраны как площадка, разумеется, не из-за алкоголя (можно взять чай/кофе), а потому, что это вроде как социальное место, «для всех». В первой половине недели в трех барах можно будет послушать отличных ученых и преподавателей (и, что немаловажно, замечательных популяризаторов). Например, эволюционист Иван Квасов поведает, что помогло нашим древним предкам вытеснить другие виды людей. Никита Чернецов (орнитолог, директор знаменитого Зоологического института РАН) объяснит, как перелетные птицы умудряются находить дом за десятки тысяч километров. Александр Бутягин расскажет, что такое искусство с точки зрения археолога, а астроном Кирилл Масленников — о черных дырах.
Встречаемся 17, 18 и 19 мая, расписание лекций и подробности на сайте Pint of Science Russia, в разделе «Петербург».
Александра Широмова