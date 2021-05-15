Двое не поделили дорогу в центре Петербурга. Один стрелял, второй распылял газ, оба ночевали в отделе

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, очевидцы обратились в полицию вечером два дня назад. Вызов звучал как «стрельба по машине» на Бронницкой улице. Слова прохожих подтвердились. Дорогу не поделили 43-летний водитель «Форда» и 30-летний пешеход. Тот, что постарше, распылил в лицо молодому человеку перцовый газ. «Заперцованный» достал травматический пистолет и выстрелил по машине. Сперва заявление появилось только на стрелка, но в итоге в отдел увезли обоих и обоих же оставили ночевать по камерам. Возбуждено уголовное дело. Оружие у молодого человека находилось легально.
Пешехода (а на него зарегистрирован мотоцикл), раньше привлекали за покушение на сбыт наркотиков. Водителя пытались привлечь за неуплату алиментов.