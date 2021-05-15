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Двое не поделили дорогу в центре Петербурга. Один стрелял, второй распылял газ, оба ночевали в отделе

Дорожный конфликт со стрельбой в Петербурге закончился в отделе полиции

Следователь из Адмиралтейского района Петербурга возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как эмоции не смогли сдержать двое безработных мужчин. У обоих нашлись не только резкие слова, но и чем навредить оппоненту.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, очевидцы обратились в полицию вечером два дня назад. Вызов звучал как «стрельба по машине» на Бронницкой улице. Слова прохожих подтвердились. Дорогу не поделили 43-летний водитель «Форда» и 30-летний пешеход. Тот, что постарше, распылил в лицо молодому человеку перцовый газ. «Заперцованный» достал травматический пистолет и выстрелил по машине. Сперва заявление появилось только на стрелка, но в итоге в отдел увезли обоих и обоих же оставили ночевать по камерам. Возбуждено уголовное дело. Оружие у молодого человека находилось легально.

Пешехода (а на него зарегистрирован мотоцикл), раньше привлекали за покушение на сбыт наркотиков. Водителя пытались привлечь за неуплату алиментов.

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Комментарии (6)

serg1956
кошмар, одни уголовниеи вокруг
Boris_93*1
У нюхнувшего перца есть шанс , хотя и незначительный , не быть привлечённым за хулиганство , но это должна быть заранее чётко выверенная позиция и грамотная работа адвоката , типа по машине попал случайно в связи с ... . А так, по факту, сплошное безобразие и дешёвые понты , из-за таких "применителей" вменяемым обладателям резиноплюя добавят проблем , наверное фигуранты ковидом переболели , а это последствия
a.159753123
Ценнейшая информация про мотоцикл и алименты. Гвоздь заметки.
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