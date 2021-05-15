Петербургский благотворительный фонд «Помощь» запустил проект «Заветное желание», направленный на исполнение желаний неизлечимо больных детей и взрослых по всей России.

В фонде «Фонтанке» рассказали, что получили множество заявок из разных городов и некоторые желания уже исполнены. Например, двое юных петербуржцев и мальчик из Губкина Белгородской области исполнили свои мечты.

Первым, кто испытал радость от исполненного желания, был Миша Дияшин. Мальчику 8 лет, и он тяжело болеет с самого рождения, у него ДЦП (спастико-гиперкинетическая форма). У Миши, несмотря на юный возраст и тяжёлый диагноз, очень взрослая мечта — стать пожарным. Мама воспитывает Мишу одна, папа прекратил общение с сыном. Мальчик мечтал хотя бы раз в жизни покататься на пожарной машине, ведь стать пожарным он никогда не сможет. Благодаря проекту и отзывчивости 34-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга желание Миши было исполнено. Иван Тимофеев — старший инструктор части любезно согласился провести для мальчика и его мамы экскурсию. «Теперь у Миши появился стимул ещё больше заниматься, чтобы стать таким же сильным и смелым, как пожарные», — рассказали в фонде.

Фото: Предоставлено БФ «Помощь» Фото: Предоставлено БФ «Помощь» Фото: Предоставлено БФ «Помощь» Фото: Предоставлено БФ «Помощь» Фото: Предоставлено БФ «Помощь» Поделиться Поделиться







Стать машинистами поезда мечтали сразу двое мальчишек: 5-летний Арсений Чакин и 11-летний Егор Барыльников. Объединяет их не только мечта, но и диагноз — у обоих с рождения очень слабые мышцы, патологии зрительных нервов, задержка речевого развития. Исполнить мечту мальчиков удалось совместно с Музеем железных дорог России структурного подразделения Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Санкт-Петербурга.

Чтобы исполнить свою мечту, Егору пришлось ехать из самого Губкина, это путешествие оказалось возможным благодаря благотворителям фонда, которые помогли собрать необходимую сумму на переезд.

«Мальчишек поразила огромная территория музейного комплекса, которая в два раза больше Красной площади в Москве. Пройти два гигантских корпуса — здание старого паровозного депо и эффектный современный корпус, которые объединены стеклянной галереей с подвесным мостом, — казалось непосильной задачей. Ребята и не заметили, как обошли огромную территорию, увлекаясь интересными рассказами гида», — рассказали в фонде «Помощь».



Самым незабываемым было управление настоящим тепловозом. Арсений и Егор как настоящие машинисты прокатились на вагоне-тренажёре от вокзала до конечной станции сквозь дождь и снег, под ярким солнцем и ночным небом. Реалистичным был не только пульт управления, но и настоящие препятствия машиниста. Почетным было получение именных удостоверений железнодорожника.

«Существует стереотип, что люди с тяжёлыми диагнозами не умеют мечтать, что их жизнь — это сплошные реабилитации и лечение. Мы же хотим показать, что человек даже с самым тяжёлым диагнозом умеет мечтать, умеет радоваться. Эти позитивные эмоции очень важны, ведь именно они помогают преодолевать ограничения, связанные с диагнозами», — говорит Ольга Коршукова, менеджер проекта «Заветное желание».

Сейчас в БФ «Помощь» открыт сбор для Лизы Степаненко из Санкт-Петербурга. Девочке 10 лет, она пишет стихи и рассказы. В 8 месяцев Лизе поставили диагноз ДЦП. С того времени, благодаря усердным занятиям, девочка научилась ходить с помощью ходунков. Самостоятельно пока не получается, но Лиза верит, что это не помеха для исполнения её мечты. А мечтает она о путешествии на Байкал. Однажды она посмотрела документальный фильм об этом удивительном месте и загорелась мечтой там побывать. Лиза уверена, что то вдохновение, которое она получит, поможет ей написать прекрасное литературное произведение.



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