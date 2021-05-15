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В Петербурге девушка сама пришла к медикам с жалобой на изнасилование. Прошло больше недели, но ее все равно пришлось везти в больницу

Петербурженку пришлось госпитализировать после жалобы на изнасилование

Жительница Фрунзенского района Петербурга обратилась за помощью к медикам и рассказала об изнасиловании. Под подозрение попал любитель сайтов знакомств.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, в травму девушка обратилась накануне вечером. По ее словам, десять дней назад она встречалась со своим 33-летним знакомым. В квартире где-то рядом с «Садовой» он ее изнасиловал. На теле девушки были гематомы, а позже врачи зафиксировали и тупые травмы половых органов.

Только в январе отметившая совершеннолетие петербурженка назвала фамилию и дату рождения насильника. Такой человек действительно существует, но в виртуальном мире многолик. С одним и тем же фото есть несколько страниц на сайтах знакомств — фамилии везде разные.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

EnsiferuM
На сайтах знакомств болтается немало извров и прочего (удалено цензурой).
RemyMartin
Вангую, неделю шли торги, но клиент оказался несговорчивым. Теперь в дело вступает силовая часть гёрлшеринга.
RemyMartin
Гёрлшеринг нужно оплачивать, а то привыкли, понимаешь, на халяву.
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