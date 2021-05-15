В Петербурге девушка сама пришла к медикам с жалобой на изнасилование. Прошло больше недели, но ее все равно пришлось везти в больницу

Жительница Фрунзенского района Петербурга обратилась за помощью к медикам и рассказала об изнасиловании. Под подозрение попал любитель сайтов знакомств.



Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, в травму девушка обратилась накануне вечером. По ее словам, десять дней назад она встречалась со своим 33-летним знакомым. В квартире где-то рядом с «Садовой» он ее изнасиловал. На теле девушки были гематомы, а позже врачи зафиксировали и тупые травмы половых органов.



Только в январе отметившая совершеннолетие петербурженка назвала фамилию и дату рождения насильника. Такой человек действительно существует, но в виртуальном мире многолик. С одним и тем же фото есть несколько страниц на сайтах знакомств — фамилии везде разные.

