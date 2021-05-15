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Заболеваемость коронавирусом падает по России, но не в Петербурге

За последние сутки в России выявили 8 790 новых случаев коронавируса. Об этом 15 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость упала по сравнению с вчерашним днем, когда было зафиксировано 9 642 заразившихся. В Петербурге снижения не наблюдается — 749 случаев за 24 часа (против 739 накануне). В последний раз такое высокое значение было в марте, на спаде второй волны. За сутки по стране умерли 364 пациента с COVID-19 (393 накануне), из них 34 в Северной столице (35 накануне).

Флагманом среди регионов страны выступает Москва — 3 073 случая за сутки, Петербург на втором месте, на третьем — Московская область с 671 заболевшим.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 27 582 человека. Обработано 11 612 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

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