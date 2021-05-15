Заболеваемость упала по сравнению с вчерашним днем, когда было зафиксировано
Флагманом среди регионов страны выступает Москва —
За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 27 582 человека. Обработано
Заболеваемость коронавирусом падает по России, но не в Петербурге
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость упала по сравнению с вчерашним днем, когда было зафиксировано
Флагманом среди регионов страны выступает Москва —
За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 27 582 человека. Обработано
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