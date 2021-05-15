Заболеваемость коронавирусом падает по России, но не в Петербурге

Заболеваемость упала по сравнению с вчерашним днем, когда было зафиксировано 9 642 заразившихся. В Петербурге снижения не наблюдается — 749 случаев за 24 часа (против 739 накануне). В последний раз такое высокое значение было в марте, на спаде второй волны. За сутки по стране умерли 364 пациента с COVID-19 (393 накануне), из них 34 в Северной столице (35 накануне).



Флагманом среди регионов страны выступает Москва — 3 073 случая за сутки, Петербург на втором месте, на третьем — Московская область с 671 заболевшим.

