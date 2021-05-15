В Купчино нашли тело пенсионерки, завернутое в целлофан. Оттуда же в больницу увезли ее внучку

Женщина умерла в своей квартире во Фрунзенском районе Петербурга. Живущие с ней родственники сообщать об этом никуда не стали.



Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, о соседке в доме 6, корпус 2, по улице Димитрова соседи забеспокоились накануне. В полицию они сообщили, что 58-летняя женщина не выходит на связь. Тело нашли в одной из комнат, завернутое в плотную строительную пленку. Никаких следов насилия на нем не оказалось. Причину смерти установят эксперты.



Полиция также озабочена поисками дочери погибшей. В квартире вместе с мертвой бабушкой находилась её внучка, девушка 17 лет. Пока не найдется мать, её увезли в детскую больницу. Судя по соцсетям, девушка социальна. На своей странице она указала, что учится в вечерней школе.

