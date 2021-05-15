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В Купчино нашли тело пенсионерки, завернутое в целлофан. Оттуда же в больницу увезли ее внучку

Тело пенсионерки в целлофане вынесли из квартиры на улице Димитрова в Петербурге

Женщина умерла в своей квартире во Фрунзенском районе Петербурга. Живущие с ней родственники сообщать об этом никуда не стали.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, о соседке в доме 6, корпус 2, по улице Димитрова соседи забеспокоились накануне. В полицию они сообщили, что 58-летняя женщина не выходит на связь. Тело нашли в одной из комнат, завернутое в плотную строительную пленку. Никаких следов насилия на нем не оказалось. Причину смерти установят эксперты.

Полиция также озабочена поисками дочери погибшей. В квартире вместе с мертвой бабушкой находилась её внучка, девушка 17 лет. Пока не найдется мать, её увезли в детскую больницу. Судя по соцсетям, девушка социальна. На своей странице она указала, что учится в вечерней школе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

260409351
Опять бабушка и опять с улицы Димитрова...
Iamthebeast
Да уж
rumet
растерялись родственнички? или наоборот - нашлись (бабушку мумифицировать - пенсию получать)..
С целофаном Фонтанка, конечно, эпически жидко сходила под себя.
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