Сотрудники ГУ МВД РФ совместно с Росгвардией провели рейд по нарушителям миграционного законодательства на стройплощадках в Московском районе Петербурга. Как сообщили в главке 15 мая, всего проверили 130 иностранцев.



«Помимо проверки документов, полицейские с привлечением инспекторов-кинологов проверили и вагончики, где массово проживают мигранты... Некоторые из них при виде полицейских пытались спрятаться, но это не помогло им избежать ответственности в виде составленного протокола», — описали события в полиции.

