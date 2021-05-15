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Полицейские показали, как мигранты прятались во время рейда по петербургским стройплощадкам

Полиция провела рейд по мигрантам в Петербурге

Сотрудники ГУ МВД РФ совместно с Росгвардией провели рейд по нарушителям миграционного законодательства на стройплощадках в Московском районе Петербурга. Как сообщили в главке 15 мая, всего проверили 130 иностранцев.

«Помимо проверки документов, полицейские с привлечением инспекторов-кинологов проверили и вагончики, где массово проживают мигранты... Некоторые из них при виде полицейских пытались спрятаться, но это не помогло им избежать ответственности в виде составленного протокола», — описали события в полиции.

Судя по видео, изобретательностью нарушители не страдают — прятались они, например, под кроватями.

пресс-служба ГУ МВД РФ

После рейда может быть возбуждено и как минимум одно уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов): один из патентов, который предъявил мигрант, был выдан на другое лицо.

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Комментарии (1)

aaignat
А к их нанимателям нет претензий что ли?
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