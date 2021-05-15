Сотрудники ГУ МВД РФ совместно с Росгвардией провели рейд по нарушителям миграционного законодательства на стройплощадках в Московском районе Петербурга. Как сообщили в главке 15 мая, всего проверили 130 иностранцев.
«Помимо проверки документов, полицейские с привлечением инспекторов-кинологов проверили и вагончики, где массово проживают мигранты... Некоторые из них при виде полицейских пытались спрятаться, но это не помогло им избежать ответственности в виде составленного протокола», — описали события в полиции.
Судя по видео, изобретательностью нарушители не страдают — прятались они, например, под кроватями.
пресс-служба ГУ МВД РФ
После рейда может быть возбуждено и как минимум одно уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов): один из патентов, который предъявил мигрант, был выдан на другое лицо.