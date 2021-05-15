Налоговый вычет за ипотеку будут выдавать по упрощенке. Как теперь получить деньги?

В два раза быстрее и без бюрократии. Нужен только аккаунт в «Личном кабинете налогоплательщика».

С 21 мая 2021 года банки смогут добровольно присоединиться к информационному обмену с налоговой, все данные для вычета ФНС будет получать сама. Больше не надо собирать справки и квитанции — всё это будет у налоговой. Если у налогоплательщика есть право на вычет, предзаполненное заявление появится у него в личном кабинете — останется указать реквизиты счета, куда перечислять деньги.



Ограничения по вычетам при этом не меняются: налоговый вычет получат те, кто платит НДФЛ, и с суммы не более 2 миллионов рублей.

