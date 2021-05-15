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Налоговый вычет за ипотеку будут выдавать по упрощенке. Как теперь получить деньги?

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Налоговый вычет за ипотеку будут выдавать по упрощенке. Как теперь получить деньги?

Процедура будет в два раза быстрее.

Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с <nobr class="_">21 мая</nobr>
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с 21 маяФото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов
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С 21 мая меняются правила получения налогового вычета: оформление пойдет быстрее, без сдачи декларации и подтверждающих документов. А налоговая сама будет брать нужную информацию у банков.

Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с <nobr class="_">21 мая</nobr>
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с 21 маяФото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов
1

Как было раньше?

Сложно и долго. Для возврата денег налогоплательщик заполнял декларацию по форме 3-НДФЛ и собирал документы, подтверждающие право на вычет. Ждать денег приходилось до четырех месяцев: три месяца налоговая могла проверять документы и еще месяц уходил на возврат.

Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с <nobr class="_">21 мая</nobr>
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с 21 маяФото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов
2

Как будет сейчас?

В два раза быстрее и без бюрократии. Нужен только аккаунт в «Личном кабинете налогоплательщика».

С 21 мая 2021 года банки смогут добровольно присоединиться к информационному обмену с налоговой, все данные для вычета ФНС будет получать сама. Больше не надо собирать справки и квитанции — всё это будет у налоговой. Если у налогоплательщика есть право на вычет, предзаполненное заявление появится у него в личном кабинете — останется указать реквизиты счета, куда перечислять деньги.

Ограничения по вычетам при этом не меняются: налоговый вычет получат те, кто платит НДФЛ, и с суммы не более 2 миллионов рублей.

Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с <nobr class="_">21 мая</nobr>
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с 21 маяФото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов
3

Сколько времени уйдет на получение упрощенного налогового вычета?

Примерно полтора месяца — один месяц займет камеральная налоговая проверка + 15 дней на возврат средств. Но сроки проверки могут продлить и до трех месяцев, если в налоговой заподозрят какие-то нарушения.

Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с <nobr class="_">21 мая</nobr>
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с 21 маяФото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов
4

Все ли банки будут предоставлять информацию для упрощенного вычета?

ФНС подчеркивает, что подключение к информационному обмену будет добровольным. Поэтому наверняка эта возможность появится не во всех банках сразу. Перечень банков ФНС опубликует у себя на сайте. Также уточнить возможность упрощенного налогового вычета можно будет в самом банке.

Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с <nobr class="_">21 мая</nobr>
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с 21 маяФото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов
5

Какие вычеты можно получить по упрощенке?

В упрощенном порядке можно получить:

  • инвестиционные налоговые вычеты;
  • имущественные налоговые вычеты за приобретение недвижимости и уплату процентов по ипотеке.
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с <nobr class="_">21 мая</nobr>
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с 21 маяФото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов
6

Если я покупал недвижимость в прошлом году, я смогу сейчас получить упрощенный вычет?

Новые правила будут действовать на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года. Поэтому подать заявление на вычет за квартиру, купленную в прошлом году, можно уже в конце мая.

Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с <nobr class="_">21 мая</nobr>
Новые правила оформления имущественного вычета вступают в силу с 21 маяФото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов

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Комментарии (2)

JTprof
Ага, нужно ещёёё больше приезжих.
У нас же ещё не все поля за КАДом застроены муровейниками.
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