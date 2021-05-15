Налоговый вычет за ипотеку будут выдавать по упрощенке. Как теперь получить деньги?

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Как было раньше?
Сложно и долго. Для возврата денег налогоплательщик заполнял декларацию по форме 3-НДФЛ и собирал документы, подтверждающие право на вычет. Ждать денег приходилось до четырех месяцев: три месяца налоговая могла проверять документы и еще месяц уходил на возврат.
Как будет сейчас?
В два раза быстрее и без бюрократии. Нужен только аккаунт в «Личном кабинете налогоплательщика».
С 21 мая 2021 года банки смогут добровольно присоединиться к информационному обмену с налоговой, все данные для вычета ФНС будет получать сама. Больше не надо собирать справки и квитанции — всё это будет у налоговой. Если у налогоплательщика есть право на вычет, предзаполненное заявление появится у него в личном кабинете — останется указать реквизиты счета, куда перечислять деньги.
Ограничения по вычетам при этом не меняются: налоговый вычет получат те, кто платит НДФЛ, и с суммы не более 2 миллионов рублей.
Сколько времени уйдет на получение упрощенного налогового вычета?
Примерно полтора месяца — один месяц займет камеральная налоговая проверка + 15 дней на возврат средств. Но сроки проверки могут продлить и до трех месяцев, если в налоговой заподозрят какие-то нарушения.
Все ли банки будут предоставлять информацию для упрощенного вычета?
ФНС подчеркивает, что подключение к информационному обмену будет добровольным. Поэтому наверняка эта возможность появится не во всех банках сразу. Перечень банков ФНС опубликует у себя на сайте. Также уточнить возможность упрощенного налогового вычета можно будет в самом банке.
Какие вычеты можно получить по упрощенке?
В упрощенном порядке можно получить:
- инвестиционные налоговые вычеты;
- имущественные налоговые вычеты за приобретение недвижимости и уплату процентов по ипотеке.
Если я покупал недвижимость в прошлом году, я смогу сейчас получить упрощенный вычет?
Новые правила будут действовать на налоговые вычеты, право на которые возникло после