Дорожное происшествие с участием двух автомобилей внесло свой вклад в вечерние пробки в Петербурге в пятницу, 14 мая.
Как сообщает читатель «Фонтанки», две легковые машины столкнулись на перекрёстке Лиговского и Невского проспектов. Разбиты красная KIA и, предположительно, чёрная Mazda CX-5, ехавшая по Лиговскому от Обводного канала в сторону площади Восстания.
«Видимо, есть пострадавший — скорая с мигалками уехала», — рассказывает читатель.
Руслан Шамуков
Водители отмечают, что участники аварии и службы заняли, по сути, две полосы: «Затруднено движение со Староневского на Невский, очень мешают проезду по кругу». По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сложная обстановка наблюдается на участке Лиговского проспекта от Лиговского переулка до площади Восстания, затор на Гончарной улице.