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Москва заработала за год два миллиарда на «безмасочниках»

В Москве за год оштрафовали 410 тысяч пассажиров общественного транспорта за нарушение «масочно-перчаточного режима». Как сообщили 14 мая «Открытым медиа» в столичном ГКУ «Организатор перевозок», это общая сумма штрафов достигла примерно двух миллиардов рублей.

Ношение перчаток и масок в общественном транспорте Москвы сделали обязательным 12 мая 2020 года. За их отсутствие предусмотрен штраф — 5 тысяч рублей (часть 4 статьи 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях столицы). В «Организаторе перевозок» уточнили, что больше всего нарушителей ловили этой весной на станциях метро «Комсомольская» (Кольцевой линии), «Тёплый Стан» (Калужско-Рижской линии), «Чкаловская» (Люблинско-Дмитровской линии). Ежедневно соблюдение масочного режима контролируют 1,8 тыс. работников транспортного комплекса.

Причем власти в целом довольны тем, как жители соблюдают коронавирусные ограничения: «Если летом в метро маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки — 36%, то уже к середине зимы эта цифра выросла до 99% и 66% соответственно. С начала текущего года показатели стабильно высокие: порядка 99% пассажиров надевают маски в метро. Около 70% пассажиров ответственно соблюдают перчаточно-масочный режим в общественном транспорте», — подчеркнули в «Организаторе перевозок».

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Комментарии (2)

slesar85
А толку? В Питере процентов 20 сейчас в метро в масках. И никакой разницы с Москвой нет. А если нет разницы на кой нам эти маски???
Foxit
А чего так мало? Учитесь у Китайцев.
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