Москва заработала за год два миллиарда на «безмасочниках»

В Москве за год оштрафовали 410 тысяч пассажиров общественного транспорта за нарушение «масочно-перчаточного режима». Как сообщили 14 мая «Открытым медиа» в столичном ГКУ «Организатор перевозок», это общая сумма штрафов достигла примерно двух миллиардов рублей.



Ношение перчаток и масок в общественном транспорте Москвы сделали обязательным 12 мая 2020 года. За их отсутствие предусмотрен штраф — 5 тысяч рублей (часть 4 статьи 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях столицы). В «Организаторе перевозок» уточнили, что больше всего нарушителей ловили этой весной на станциях метро «Комсомольская» (Кольцевой линии), «Тёплый Стан» (Калужско-Рижской линии), «Чкаловская» (Люблинско-Дмитровской линии). Ежедневно соблюдение масочного режима контролируют 1,8 тыс. работников транспортного комплекса.

