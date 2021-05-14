«Волшебник из ЦИКа» представил книгу в Петербурге, в которой бывший глава города оказывается в «смертельной опасности»

Бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров, некогда прославившийся как «волшебник из ЦИК», 14 мая представил в петербургском Доме писателя свою десятую книгу «Трактат о пользе морских наук: Морские рассказы сухопутного человека».
В ней он рассказывает не только об истории военно-морского флота, воспоминаниях своего отца, моряка-ветерана, и его коллег, но также приводит случаи и из своей жизни. «Фонтанка» ознакомилась с трудом посла по особым поручениям министерства иностранных дел России и нашла в нем необычную историю про экс-губернатора Петербурга Владимира Яковлева.
Над книгой, по словам Чурова, он «формально работал с 1958 года, когда еще в детстве собирал различные марки и монетки». В ней много про отца чиновника, который привил ему интерес к военно-морскому делу. Евгений Чуров — капитан 3-го ранга и инженер-гидрограф, награжденный двумя орденами Боевого Красного Знамени.
Основная линия книги — это воспоминания, которые Чуров дополнил собственными исследованиями.
«Книга посвящена морякам, от юнг до адмиралов флота Советского союза, от молодых, только что выпущенных из училища лейтенантов, до седовласых капитанов 1 ранга, профессоров и преподавателей Военно-морской академии. Она рассказывает в первую очередь о знаменитых и не слишком известных людях, военными и гражданскими трудами которых создавалась история Военно-морского флота СССР. В книгу включены уникальные документы из государственных и частных архивов. Она очень подробно иллюстрирована. Большинство фотографий публикуется впервые», — говорится в описании.
Книга издана тиражом в тысячу экземпляров и в скором времени появится на полках не только книжных магазинов, но и в профильных учреждениях. По словам Чурова, «Трактат о пользе морских наук» стал вторым в серии. Первая книга называется «Исторические записки посла по особым поручения», а третья — «Брежневы и Наполеон», но она пока находится в процессе написания и «может выйти до конца года».
Оценил труд политика литератор Борис Подопригора, который отметил, что большинство имен, упомянутых автором, знают в основном специалисты. По его словам, это большая работа, которая будет интересна людям любого возраста, так как выполнена она в новаторской манере.
«Может, и вправду морская стихия лучше соответствует рассказу о родовых корнях. Хотя бы потому, что «сухопутье», в отличие от «палубы», часто «пылит». А за пылью многое скрывается. Разумеется, приверженность романтике, пусть и освященной лучшими намерениями, не является главным достоинством профессионального моряка или мечтающего им стать. Однако сам автор не стал моряком. Он реализовал себя в не менее бездонно-заоблачной политической сфере. Это так. Но и человек, лишённый «безбрежного воображения», всяко ограничен по розе жизненных ветров», — утверждает он.
«Фонтанка» нашла в книге воспоминание Чурова об одной ситуации, которая чуть не стала «наикратчайшей историей» тогдашнего губернатора Петербурга Владимира Яковлева. Дело было в сентябре 1999 года, когда Чуров работал в комитете по внешним связям Петербурга. На мероприятии по спуску заново построенного парусного фрегата «Штандарт» Чуров, как он сам утверждает, подверг Яковлева «смертельной опасности».
Корпус корабля переносили плавучим краном «Богатырь», грузоподъемность которого составляет 300 тонн. Гостей ожидалось много, и Чуров заранее обозначил безопасную зону для губернатора и членов правительства. Сектор, где было небезопасно, оградили. Однако на мероприятие пришло намного больше человек, чем ожидалось — 40 тысяч. Толпа сдвинула ограждение, и Яковлев оказался прямо под краном.
«Когда кран уже поднял многотонный корпус с двумя мачтами, и стрела начала проворачиваться в сторону Невы, я с ужасом увидел, что груз несколько секунд двигался прямо над головой Яковлева. Эти короткие секунды стоили мне десятка седых волос, теперь уже незаметных в сплошной седине», — пишет Чуров.