«Волшебник из ЦИКа» представил книгу в Петербурге, в которой бывший глава города оказывается в «смертельной опасности»

Бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров, некогда прославившийся как «волшебник из ЦИК», 14 мая представил в петербургском Доме писателя свою десятую книгу «Трактат о пользе морских наук: Морские рассказы сухопутного человека».

В ней он рассказывает не только об истории военно-морского флота, воспоминаниях своего отца, моряка-ветерана, и его коллег, но также приводит случаи и из своей жизни. «Фонтанка» ознакомилась с трудом посла по особым поручениям министерства иностранных дел России и нашла в нем необычную историю про экс-губернатора Петербурга Владимира Яковлева.



Над книгой, по словам Чурова, он «формально работал с 1958 года, когда еще в детстве собирал различные марки и монетки». В ней много про отца чиновника, который привил ему интерес к военно-морскому делу. Евгений Чуров — капитан 3-го ранга и инженер-гидрограф, награжденный двумя орденами Боевого Красного Знамени.

Основная линия книги — это воспоминания, которые Чуров дополнил собственными исследованиями.

«Книга посвящена морякам, от юнг до адмиралов флота Советского союза, от молодых, только что выпущенных из училища лейтенантов, до седовласых капитанов 1 ранга, профессоров и преподавателей Военно-морской академии. Она рассказывает в первую очередь о знаменитых и не слишком известных людях, военными и гражданскими трудами которых создавалась история Военно-морского флота СССР. В книгу включены уникальные документы из государственных и частных архивов. Она очень подробно иллюстрирована. Большинство фотографий публикуется впервые», — говорится в описании.

Книга издана тиражом в тысячу экземпляров и в скором времени появится на полках не только книжных магазинов, но и в профильных учреждениях. По словам Чурова, «Трактат о пользе морских наук» стал вторым в серии. Первая книга называется «Исторические записки посла по особым поручения», а третья — «Брежневы и Наполеон», но она пока находится в процессе написания и «может выйти до конца года».



Оценил труд политика литератор Борис Подопригора, который отметил, что большинство имен, упомянутых автором, знают в основном специалисты. По его словам, это большая работа, которая будет интересна людям любого возраста, так как выполнена она в новаторской манере.

«Может, и вправду морская стихия лучше соответствует рассказу о родовых корнях. Хотя бы потому, что «сухопутье», в отличие от «палубы», часто «пылит». А за пылью многое скрывается. Разумеется, приверженность романтике, пусть и освященной лучшими намерениями, не является главным достоинством профессионального моряка или мечтающего им стать. Однако сам автор не стал моряком. Он реализовал себя в не менее бездонно-заоблачной политической сфере. Это так. Но и человек, лишённый «безбрежного воображения», всяко ограничен по розе жизненных ветров», — утверждает он.

«Фонтанка» нашла в книге воспоминание Чурова об одной ситуации, которая чуть не стала «наикратчайшей историей» тогдашнего губернатора Петербурга Владимира Яковлева. Дело было в сентябре 1999 года, когда Чуров работал в комитете по внешним связям Петербурга. На мероприятии по спуску заново построенного парусного фрегата «Штандарт» Чуров, как он сам утверждает, подверг Яковлева «смертельной опасности».

