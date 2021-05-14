FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +20
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. Количество рейсов в Финляндию и Японию увеличится

Россия возобновляет авиаперелеты в Португалию и еще четыре страны

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом вечером 14 мая сообщили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия (Москва — Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва — Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва — Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва — Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва — Джидда три раза в неделю; Грозный — Джидда один раз в неделю; Махачкала — Джидда один раз в неделю)», — цитирует сообщение оперштаба ТАСС.

Кроме того, с 25 мая будет увеличено количество рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. Международные полеты возобновляются из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний