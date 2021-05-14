Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. Количество рейсов в Финляндию и Японию увеличится

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом вечером 14 мая сообщили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия (Москва — Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва — Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва — Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва — Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва — Джидда три раза в неделю; Грозный — Джидда один раз в неделю; Махачкала — Джидда один раз в неделю)», — цитирует сообщение оперштаба ТАСС.