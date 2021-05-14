Росстат подсчитал, на сколько подорожал бензин с начала 2021 года

С начала года потребительские цены на бензин выросли на 3,6%, на дизель — на 1,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет 14 мая «Интерфакс».



При этом общую инфляцию с начала 2021-го в ведомстве оценили в 3%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 11 мая составляла 47,69 рубля. Дизельное топливо стоило в среднем 49,55 руб. При этом производство бензина на минувшей неделе выросло на 3,2%.



Ранее Росстат сообщал, что по итогам 2020 года цены на бензин в России выросли на 2,5% (при официальной общей инфляции в 4,9%).

