Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на проспекте Сизова, 24 не разъехались «Тойота Камри», «Лада Ларгус» и «Дэу Матиз». Судя по видео, лихой «японец» летел мимо потока в крайнем правом ряду, но не рассчитал расстояние. Обогнав «Матиз», он заставил запрыгнуть на газон припаркованный «Ларгус» и сам от удара совершил разворот.
«Матизу», по словам очевидцев, тоже досталось, но водителю, можно сказать, повезло: на его машину едва не упал столб, который задели при столкновении. О пострадавших не сообщается. На фотографиях видно, что в «Тойоте» сработала подушка безопасности. В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что помощь медиков участникам аварии не потребовалась.