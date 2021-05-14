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Камера показала, как на Сизова резвую «Камри» закрутило в тройном ДТП. Одна из машин была без водителя

На проспекте Сизова в Петербурге «Тойота» устроила массовое ДТП и попала на видео

Авария с участием трёх автомобилей и столба произошла в Приморском районе Петербурга вечером 14 мая. Видеозапись случившегося есть в распоряжении «Фонтанки».

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на проспекте Сизова, 24 не разъехались «Тойота Камри», «Лада Ларгус» и «Дэу Матиз». Судя по видео, лихой «японец» летел мимо потока в крайнем правом ряду, но не рассчитал расстояние. Обогнав «Матиз», он заставил запрыгнуть на газон припаркованный «Ларгус» и сам от удара совершил разворот.

«Матизу», по словам очевидцев, тоже досталось, но водителю, можно сказать, повезло: на его машину едва не упал столб, который задели при столкновении. О пострадавших не сообщается. На фотографиях видно, что в «Тойоте» сработала подушка безопасности. В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что помощь медиков участникам аварии не потребовалась.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Редиска Здесь
Вождение в стиле "бешенного кролика".
_Igor_
У дорогих россиян ритуальный пятничный срыв башен.
Norge
Шайтан-арба!
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