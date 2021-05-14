Новый для Финляндии экологичный вид транспорта появится в двух десятках городов, сообщает 14 мая финская телерадиокомпания Yle.
«В этом году велорикши станут признаком лета в большем количестве финских городов. Впервые они появились в Ювяскюля, Лахти, Оулу, Миккели, Савонлинна, Тампере и Турку. Оператор велотакси планирует к 2025 году распространить свой бизнес на 17 городов Финляндии», — пишет издание.
В Ювяскюля (Центральная Финляндия), например, по центру города в этом сезоне желающих будут возить 12 велорикш на электрических велосипедах с коляской. Пятиминутная поездка обойдется в пять евро до 18 часов и в 10 евро — после. Как правило, водители работают по франшизе.