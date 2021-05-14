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В Финляндии появились велорикши

Велотакси запустят к 2025 году в 17 городах Суоми

Новый для Финляндии экологичный вид транспорта появится в двух десятках городов, сообщает 14 мая финская телерадиокомпания Yle.

«В этом году велорикши станут признаком лета в большем количестве финских городов. Впервые они появились в Ювяскюля, Лахти, Оулу, Миккели, Савонлинна, Тампере и Турку. Оператор велотакси планирует к 2025 году распространить свой бизнес на 17 городов Финляндии», — пишет издание.

В Ювяскюля (Центральная Финляндия), например, по центру города в этом сезоне желающих будут возить 12 велорикш на электрических велосипедах с коляской. Пятиминутная поездка обойдется в пять евро до 18 часов и в 10 евро — после. Как правило, водители работают по франшизе.

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Комментарии (8)

264958451
Деградация, рикши это было в Азии 19 века. Финляндия деградирует под маской модной ныне "экологичности"
Zet
А к рикше можно применять стимул? (в Древнем Риме стимул - заостренная палочка для погона скота)
RemyMartin
У нас как-то не прижились. Вот если бы просто рикши - полагаю спрос бы был.
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