FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Нижегородской области пойман предполагаемый педофил-убийца

В рабочем поселке Большое Козино Нижегородской области по горячим следам задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребёнка. Об этом сообщает 14 мая региональное управление СК.

По версии следствия, накануне злоумышленник приехал в посёлок на электричке из города Заволжье. На велосипеде он отследил незнакомую малолетнюю девочку. «В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. После чего скрылся с места преступления», — рассказали в ведомстве.

Задержанного допрашивают, в его доме проводят обыск. Как отметили в СК, выйти на его след помогли местные жители.

Подозреваемый и ранее привлекался к уголовной ответственности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний