В Нижегородской области пойман предполагаемый педофил-убийца

В рабочем поселке Большое Козино Нижегородской области по горячим следам задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребёнка. Об этом сообщает 14 мая региональное управление СК.
По версии следствия, накануне злоумышленник приехал в посёлок на электричке из города Заволжье. На велосипеде он отследил незнакомую малолетнюю девочку. «В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. После чего скрылся с места преступления», — рассказали в ведомстве.
Задержанного допрашивают, в его доме проводят обыск. Как отметили в СК, выйти на его след помогли местные жители.
Подозреваемый и ранее привлекался к уголовной ответственности.