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Пашинян попросил военной помощи у Путина из-за очередных пограничных трений с Азербайджаном

Премьер-министр Армении написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в трудной ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом 14 мая сообщил сам Никол Пашинян.

«Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», — приводит «Интерфакс» слова Пашиняна, сказанные им на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении.

Ранее Министерство обороны Армении рассказало о попытке Минобороны Азербайджана «уточнить» границу в Сюникской области. Ереван назвал это провокацией, прокуратура возбудила дело о нарушении территориальной целостности.

Ситуацию обговорили 12 мая главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.

Армения обратилась по поводу инцидента в Организацию Договора о коллективной безопасности. Заявление должно быть рассмотрено в течение трёх дней.

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