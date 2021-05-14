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Правительство России утвердило список недружественных стран. Их в нём всего две

Кабмин РФ внёс в перечень недружественных государств США и Чехию

Всего две страны попали в список недругов России, который правительство РФ опубликовало 14 мая. Официально он называется «перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц»

В него вошли Чешская Республика и Соединённые Штаты Америки. Согласно распоряжению кабмина на официальном портале правовой информации, дипмиссия Чехии может нанять на работу в России 19 человек, США же ни с кем не имеет права заключать трудовой договор.

Меры в отношении стран списка будут приниматься «согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года».

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Комментарии (5)

Trurl
Ну вы просто кот Леопольд: "Ребята, давайте жить дружно!" .
Владислав М
Что мешает руководству России подружиться с правительствами этих стран и больше не ссориться?
AlBerkut
А все шкодоводы и любители чешского пива - иноагенты🤔
Как и пользовательи винды и айфонов😉😂😂
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