Правительство России утвердило список недружественных стран. Их в нём всего две

Всего две страны попали в список недругов России, который правительство РФ опубликовало 14 мая. Официально он называется «перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц»

В него вошли Чешская Республика и Соединённые Штаты Америки. Согласно распоряжению кабмина на официальном портале правовой информации, дипмиссия Чехии может нанять на работу в России 19 человек, США же ни с кем не имеет права заключать трудовой договор.