Беспечно гуляющего в Петербурге историка Евгения Понасенкова, которого в народе называют коротко — «маэстро», заметил пользователь TikTok. Персонаж популярного мема шёл по набережной в центре города. Снять его променад жителю Северной столицы удалось из окна машины, стоя в пробке.
@markushonokk
#рек#пробка#жара♬ Ride It - Jay Sean
Понасенков как будто это заметил и улыбнулся в камеру словно Джоконда. Пользователи соцсети не оставили это без внимания. «Маэстро чувствует камеру за милю», — написал один из них. Другой пользователь сравнил Понасенкова с Воландом, а его сопровождающих — со свитой.
Историк Евгений Понасенков в марте 2021 года получил невероятную популярность в качестве героя мемов. Пользователи соцсетей до сих пор не прекращают монтировать ролики, рассказывающие о жизненных ситуациях, под видеоряд с гуляющим Понасенковым и песню Jay Sean — Ride it.
@danielyan_27
Жиза?) #хочуврек #жиза #реки #tiktok #рекомендации #евгенийпонасенков #новаяволна #шок #мем♬ Ride It - Jay Sean
Популярность настигла Понасенкова даже в иностранном сегменте TikTok. Пользователи за рубежом тоже делают мемы с историком.
«Маэстро» даже пригласили сняться в ролике для «Вечернего Урганта». Там Понасенков гуляет по парку вместе с ведущими.