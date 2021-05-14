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«Маэстро чувствует камеру за милю». Популярный мем с историком Понасенковым ожил на набережной в Петербурге

Гуляющего историка Понасенкова заметили на петербургской набережной

Беспечно гуляющего в Петербурге историка Евгения Понасенкова, которого в народе называют коротко — «маэстро», заметил пользователь TikTok. Персонаж популярного мема шёл по набережной в центре города. Снять его променад жителю Северной столицы удалось из окна машины, стоя в пробке.

@markushonokk

#рек#пробка#жара

♬ Ride It - Jay Sean

Понасенков как будто это заметил и улыбнулся в камеру словно Джоконда. Пользователи соцсети не оставили это без внимания. «Маэстро чувствует камеру за милю», — написал один из них. Другой пользователь сравнил Понасенкова с Воландом, а его сопровождающих — со свитой.

Историк Евгений Понасенков в марте 2021 года получил невероятную популярность в качестве героя мемов. Пользователи соцсетей до сих пор не прекращают монтировать ролики, рассказывающие о жизненных ситуациях, под видеоряд с гуляющим Понасенковым и песню Jay Sean — Ride it.

@justrofl_2.0

#понасенков #прогулка

♬ Постарокалипсис - Just Rofls
@4to_tut

#евгенийпонасенков #мем #4to_tut #друг

♬ оригинальный звук - Липтонелиум
@danielyan_27

Жиза?) #хочуврек #жиза #реки #tiktok #рекомендации #евгенийпонасенков #новаяволна #шок #мем

♬ Ride It - Jay Sean

Популярность настигла Понасенкова даже в иностранном сегменте TikTok. Пользователи за рубежом тоже делают мемы с историком.

«Маэстро» даже пригласили сняться в ролике для «Вечернего Урганта». Там Понасенков гуляет по парку вместе с ведущими.

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Комментарии (4)

change_it
Тоже нашли "историка". Но персонаж очень попсовый, да.
daisychain
Я уже забыл. Маэстро - друг Наполеона или Маэстро - враг Наполеона?
Dmitry_Vasiliev
Так и не понял, в чём суть "новости". Ну историк, ну гуляет ... Почему из него мемы делают ?
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