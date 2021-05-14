По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», уже в 16:40 в Петербурге собрались 7-балльные пробки, что на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. К 17:20 город уже встал в 8-балльных заторах. Помимо центра, крайне плотное движение в районе Комсомольской площади. Пробка длиной более 4 километров собралась на ЗСД в северном направлении от Васильевского острова и почти до Богатырского проспекта. И особенно длинные заторы скопились на КАД.



На внешнем кольце КАД собрался 11-километровый затор от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе. На внутреннем кольце в начале шестого часа вечера собралась пробка на дамбе длиной 6,6 километра, она растянулась от Кронштадтского шоссе до судопропускного сооружения С2. Также заторы на внутреннем кольце наблюдаются в районе развязки с Таллинским шоссе и от путепровода у станции Обухово до Пулковского шоссе.