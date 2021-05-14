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Петербург встал в пробках заранее и к часу пик добрался до 8 баллов. На КАД растянулся 11-километровый затор

Дороги Петербурга встали в 8-балльных пробках уже в пять часов вечера

Дороги Петербурга к концу рабочего дня 14 мая оказались загружены на 8 баллов. Многокилометровые пробки собрались на кольцевой автодороге.

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По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», уже в 16:40 в Петербурге собрались 7-балльные пробки, что на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. К 17:20 город уже встал в 8-балльных заторах. Помимо центра, крайне плотное движение в районе Комсомольской площади. Пробка длиной более 4 километров собралась на ЗСД в северном направлении от Васильевского острова и почти до Богатырского проспекта. И особенно длинные заторы скопились на КАД.

На внешнем кольце КАД собрался 11-километровый затор от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе. На внутреннем кольце в начале шестого часа вечера собралась пробка на дамбе длиной 6,6 километра, она растянулась от Кронштадтского шоссе до судопропускного сооружения С2. Также заторы на внутреннем кольце наблюдаются в районе развязки с Таллинским шоссе и от путепровода у станции Обухово до Пулковского шоссе.

Помимо этого в пробке длиной 8,4 километра встали Петергофское и Санкт-Петербургское шоссе. Затор растянулся от проспекта Маршала Жукова до Красносельского шоссе.

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Комментарии (5)

Riptide
А где второе "кольцо". Пора уже ...
Sergo34
Скотство какое то .людей за баранов держат.
Mr.Long
Дороги делать надо, никто не спорит. Но почему руководители всего этого не хотят думать головой и планировать хоть как-то движение. На текущий момент с юга города на север не осталось ни одного транзитного пути: из-за ремонтов не проехать ни через восточную часть КАД, ни через дамбу, а на ЗСД адская пробка. Какое-то осознанное издевательство над жителями. В пробках ведь не только те, кто домой едет, но и те, кто трудится за рулём.
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