Министр строительства рассказал, сколько проблемных домов достроили в России за два года

По его словам, на сегодня в России завершено строительство 33 долгостроев, таким образом восстановили права 9 с половиной тысяч обманутых дольщиков и пайщиков. Отдельно министр отметил достройку объектов СУ-155 в 14 регионах страны. Девелопер-банкрот оставил после себя 130 домов и больше 27 тысяч обманутых покупателей жилья. Ещё почти 17 тысячам обманутых девелоперами россиян, по данным Ирека Файзуллина, выплатили компенсации.

О количестве достроенных проблемных объектов рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании правительства 14 мая.

«Для решения вопроса в 2018–2021 Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства предоставлены средства в объеме 103,5 миллиарда рублей, приняты обязательства по восстановлению прав 74,3 тысячи граждан по 765 объектам. Необходимо отметить, что в 12 субъектах нет проблемных объектов. В пяти из них проблема обманутых дольщиков была полностью решена в прошлом году — это Республика Алтай, Псковская и Мурманская области, Республика Тыва, Ненецкий АО», — подчеркнул Ирек Файзуллин.

В России существует два метода решения проблемы обманутых дольщиков. Первый предполагает достройку брошенных домов. Второй — выплату дольщикам компенсаций. Решение принимает Фонд защиты прав дольщиков.

На старте программы в стране насчитывалось 898 проблемных объектов. В таком количестве их обнаружил Минстрой в 2018 году. Обманутых дольщиков тоже пересчитали. Их было почти 100 тысяч человек.

Сейчас на сайте Фонда защиты прав дольщиков присутствует информация о 877 проблемных объектах.