Суд в Колпино решил, кто должен воспитывать драчуна — школа или родители

Ровно два года назад 12-летней Александре досталось от ровесника Евгения. Он ударил девочку по предплечью и по кисти левой руки, в результате чего школьница получила закрытый перелом фаланги 4 пальца со смещением отломков. Полиция проводила проверку, но дело, само собой, возбуждено не было из-за возраста драчуна. Впрочем, проверка показала, что Женя и раньше донимал Сашу, применяя силу.

Колпинский суд поставил точку в споре родителей и гимназии, где мальчик Женя сломал палец девочке Саше. Образовательное учреждение настаивало, что следить за поведением ребёнка должны мама и папа. Подробности этой истории 14 мая рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Истец просила взыскать с родителей несовершеннолетнего Евгения 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда. С гимназии требовала аналогичную сумму. Отец мальчика полагал, что ответственность лежит на школе, так как надзор за ребёнком во время учебного процесса лежит на образовательной организации. Представитель ГБОУ заявил, что виноваты родители, которые не могут воспитать своего сына и обеспечить соблюдение им правил внутреннего распорядка гимназии.

Из материалов дела следует, что и до инцидента с Сашей Женя неоднократно дрался и конфликтовал с детьми. Учителя беседовали с ним и родителями, но, видимо, не помогло. В другой школе мальчик продолжил так же себя вести.

В итоге суд пришёл к мнению, что родители плохо исполняли обязанности по воспитанию мальчика, да и гимназия тоже виновата — дежурного педагога в момент драки не было, он ушёл на репетицию концерта.

Суд взыскал с родителей и школы в пользу истца по 25 000 рублей с каждого.