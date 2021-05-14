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Всех, кого коснулась трагедия в Казани, трогательным роликом призвали жить

Простые люди и российские звёзды выступили в поддержку семей, чьи члены ушли из жизни в результате стрельбы в казанской гимназии. Посыл видео — вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается.

В знак поддержки всех, кого коснулась это трагедия, участники клипа, в том числе резиденты «Большой перемены» и «Тавриды», показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: «Казань, надо жить». Под гимн проекта «#ЖИТЬ» в клипе есть кадры с места события, а также реакция людей на произошедшее — выражая своё соучастие, они сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительствам Татарстана по всей стране.

Инициатором и автором социального интерактивного проекта «#ЖИТЬ», призывающего делиться опытом преодоления трудностей в жизни, выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого и звучит в ролике. «Человеку знать не дано, сколько будет он жить, но дано выбирать одно — как ему с этим временем быть», — поётся в ней.

Видео распространяют под официальным хештегом проекта #КазаньНадоЖить.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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