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Директор «Магнита» Хачатур Помбухчан возглавит «МегаФон»

Хачатур Помбухчан возглавит «МегаФон» и будет развивать компанию в новых реалиях, а действующий директор сети Геворк Вермишян войдёт в состав её совета директоров и сфокусируется на развитии международных стратегических активов. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Уточняется, что соответствующее решение в ближайшее время вынесут на рассмотрение совета директоров компании для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года.

«Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года. Он продолжит реализовывать стратегию «МегаФона», вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании», — рассказал председатель совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.

Хачатур Помбухчан работает в «МегаФоне» с 2020 года, он начал с поста члена совета директоров, позже стал исполнительным директором компании. Сейчас занимает должность коммерческого директора в «ЮэСэМ Телеком». Ранее был членом совета директоров ООО «Городской супермаркет» — сети «Азбука вкуса» (2018–2019), финансовым директором ПАО «Магнит» (2008–2018), а в 2018 году возглавил компанию.

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Комментарии (6)

Батарейкин
На Софийской овощебазе трудился небось ещё пару лет назад!
AlBerkut
Ребрендинг в 'МагнитаФон' или 'МагнитоФон' будет? 🤔
Franklin_Delano_Roosevelt
Прощай, гробофон... =) останутся только Местами Тебя Слышу, Еле Два, и Пчелайн? =))))
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