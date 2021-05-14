Директор «Магнита» Хачатур Помбухчан возглавит «МегаФон»

Хачатур Помбухчан возглавит «МегаФон» и будет развивать компанию в новых реалиях, а действующий директор сети Геворк Вермишян войдёт в состав её совета директоров и сфокусируется на развитии международных стратегических активов. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Уточняется, что соответствующее решение в ближайшее время вынесут на рассмотрение совета директоров компании для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года.
«Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года. Он продолжит реализовывать стратегию «МегаФона», вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании», — рассказал председатель совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.
Хачатур Помбухчан работает в «МегаФоне» с 2020 года, он начал с поста члена совета директоров, позже стал исполнительным директором компании. Сейчас занимает должность коммерческого директора в «ЮэСэМ Телеком». Ранее был членом совета директоров ООО «Городской супермаркет» — сети «Азбука вкуса» (2018–2019), финансовым директором ПАО «Магнит» (2008–2018), а в 2018 году возглавил компанию.