Директор «Магнита» Хачатур Помбухчан возглавит «МегаФон»

Хачатур Помбухчан возглавит «МегаФон» и будет развивать компанию в новых реалиях, а действующий директор сети Геворк Вермишян войдёт в состав её совета директоров и сфокусируется на развитии международных стратегических активов. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба мобильного оператора.



Уточняется, что соответствующее решение в ближайшее время вынесут на рассмотрение совета директоров компании для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года.