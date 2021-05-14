Более сотни пассажиров томятся в Пулково из-за 12-часовой задержки самолёта в Бишкек. Утренний рейс превратился в вечерний

В петербургском аэропорту Пулково проводится проверка соблюдения прав пассажиров из-за длительной задержки самолёта «Уральских авиалиний», который ранним утром 14 мая должен был отправиться в столицу Киргизии. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по СЗФО.

По предварительным данным ведомства, рейс U6–8833 в Бишкек был задержан из-за того, что аэропорт назначения временно не принимает самолёты.

«В настоящее время авиакомпания предоставила 135 пассажирам прохладительные напитки и горячее питание, принимаются меры по размещению пассажиров в гостиницах», — сообщили в транспортной прокуратуре по СЗФО. Там также отметили, что ситуация находится на контроле ведомства.