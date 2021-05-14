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Более сотни пассажиров томятся в Пулково из-за 12-часовой задержки самолёта в Бишкек. Утренний рейс превратился в вечерний

В Петербурге на 12 часов задержали вылет самолёта в Бишкек

В петербургском аэропорту Пулково проводится проверка соблюдения прав пассажиров из-за длительной задержки самолёта «Уральских авиалиний», который ранним утром 14 мая должен был отправиться в столицу Киргизии. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по СЗФО.

По предварительным данным ведомства, рейс U6–8833 в Бишкек был задержан из-за того, что аэропорт назначения временно не принимает самолёты.

«В настоящее время авиакомпания предоставила 135 пассажирам прохладительные напитки и горячее питание, принимаются меры по размещению пассажиров в гостиницах», — сообщили в транспортной прокуратуре по СЗФО. Там также отметили, что ситуация находится на контроле ведомства.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково, самолёт «Уральских авиалиний», следующий рейсом в столицу Киргизии, должен был подняться в воздух в семь утра. Новое время планируемого отправления — 19:25. Таким образом, задержка составляет более 12 часов.

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