Впечатляющее ДТП произошло утром 14 мая в Приозерском районе Ленинградской области.
На автодороге «Сортавале» фура, ехавшая в направлении Петербурга, догнала бетононасос, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, что машины получили сильные повреждения, кабину большегруза прошила насквозь деталь переднего автомобиля.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что ДТП случилось в 11:05 на 84-м километре трассы А-121, у населённого пункта Громово. Никто не пострадал.