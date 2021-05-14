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Битва титанов на «Сортавале»: бетононасос проткнул кабину большегруза

В Ленинградской области столкнулись два грузовика

Впечатляющее ДТП произошло утром 14 мая в Приозерском районе Ленинградской области.

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На автодороге «Сортавале» фура, ехавшая в направлении Петербурга, догнала бетононасос, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, что машины получили сильные повреждения, кабину большегруза прошила насквозь деталь переднего автомобиля.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что ДТП случилось в 11:05 на 84-м километре трассы А-121, у населённого пункта Громово. Никто не пострадал.

Фото: Кадр из видео ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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