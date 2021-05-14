Трагический инцидент со сложным сюжетом произошёл в Подмосковье. Мужчину, который был на волосок от гибели, спасли, а девочка пострадала совершенно случайно.

Как сообщает 14 мая RT со ссылкой на очевидцев, накануне в Балашихе на балконе шестого этажа повис мужчина. Вокруг собралась толпа очевидцев, на место вызвали экстренные службы. Когда машина спасателей въехала во двор, у неё якобы отказали тормоза, и она врезалась в забор, рядом с которым стояли люди. По словам очевидцев, была сбита 10-летняя девочка, она получила серьёзные травмы.