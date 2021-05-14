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Подмосковные спасатели поехали снимать висящего человека и из-за отказа тормозов врезались в толпу, сбив ребёнка

В Балашихе спасатели прибыли по вызову и устроили ДТП

Трагический инцидент со сложным сюжетом произошёл в Подмосковье. Мужчину, который был на волосок от гибели, спасли, а девочка пострадала совершенно случайно.

Как сообщает 14 мая RT со ссылкой на очевидцев, накануне в Балашихе на балконе шестого этажа повис мужчина. Вокруг собралась толпа очевидцев, на место вызвали экстренные службы. Когда машина спасателей въехала во двор, у неё якобы отказали тормоза, и она врезалась в забор, рядом с которым стояли люди. По словам очевидцев, была сбита 10-летняя девочка, она получила серьёзные травмы.

В подмосковном МЧС радиостанции «Говорит Москва» рассказали, что их сотрудники не причастны к случившемуся у дома 38 на улице Граничной. «Это была не машина сотрудников МЧС. Это машина аварийно-спасательной службы Балашихи. Наши сотрудники не привлекались», — заявили в МЧС. Как отмечается в сообщении, водитель «Газели» не справился с управлением и наехал на пешеходов.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Самокаты Whoosh имеют номинальную мощность 350 вт и должны быть приравнены к мопедам. Прокатная компания пытается втереть очки справками про мощность длительного пользования 180 вт.
Суды проходят с переменным успехом.
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..... далась вам та Балашиха...
---- На Невском один прохожий в урне, другого увезла скорая - от одной компании на прокатных самокатах (с)
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