Трагический инцидент со сложным сюжетом произошёл в Подмосковье. Мужчину, который был на волосок от гибели, спасли, а девочка пострадала совершенно случайно.
Как сообщает 14 мая RT со ссылкой на очевидцев, накануне в Балашихе на балконе шестого этажа повис мужчина. Вокруг собралась толпа очевидцев, на место вызвали экстренные службы. Когда машина спасателей въехала во двор, у неё якобы отказали тормоза, и она врезалась в забор, рядом с которым стояли люди. По словам очевидцев, была сбита 10-летняя девочка, она получила серьёзные травмы.
В подмосковном МЧС радиостанции «Говорит Москва» рассказали, что их сотрудники не причастны к случившемуся у дома 38 на улице Граничной. «Это была не машина сотрудников МЧС. Это машина аварийно-спасательной службы Балашихи. Наши сотрудники не привлекались», — заявили в МЧС. Как отмечается в сообщении, водитель «Газели» не справился с управлением и наехал на пешеходов.