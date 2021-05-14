На благотворительном аукционе фонда Константина Хабенского будут выставлены работы министра обороны России.

«Сегодня в штаб-квартире Русского географического общества в Москве пройдет благотворительный аукцион «Творчество ради жизни». На нем будут представлены работы Сергея Шойгу: картины, декоративная деревянная ваза, стол из дерева ручной работы», — рассказали 14 мая в фонде ТАСС.

Собранные деньги будут направлены на нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для детей с опухолями мозга.