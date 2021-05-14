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Творчество Сергея Шойгу продадут на благотворительном аукционе. Купить можно вазу и даже стол

Средства от продажи картин и работ из дерева Шойгу пойдут на благотворительность

На благотворительном аукционе фонда Константина Хабенского будут выставлены работы министра обороны России.

«Сегодня в штаб-квартире Русского географического общества в Москве пройдет благотворительный аукцион «Творчество ради жизни». На нем будут представлены работы Сергея Шойгу: картины, декоративная деревянная ваза, стол из дерева ручной работы», — рассказали 14 мая в фонде ТАСС.

Собранные деньги будут направлены на нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для детей с опухолями мозга.

В марте президент России Владимир Путин побывал в мастерской Шойгу. Министр обороны показал главе государства свои поделки — «барса» и «дракона».

Фото: kremlin.ru
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Фото: kremlin.ru

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Комментарии (11)

265862995
фонд Хабенского молодцы. Реально же лучшие в стране - и объемы помощи сумасшедшие, и авторитет и прозрачность всей действий - не прикопаешься. Так и министров всех раскочегарят и раскрутят на конкретную помощь, не административную, а настоящую.

На месте покупателей аукциона - еще бы и сами лоты, картины эти - подарить тем детям, на чье спасение деньги пойдут. Ощутить тепло поддержки не менее важно, чем получить средства. Ребят спасут, а спустя годы они будут смотреть на эту картину на стене и знать, кто их спас
ushkuinik
У министра обороны есть масса времени на развлекуху, а у его офицеров в норме (несмотря на массу приказов-пустышек) "резиновый" рабочий день - начинается вчера, а закачивается завтра, да ещё в выходные обеспечивают в части. Вот и вся суть гражданина С.Шойгу.
firma
Нормально. Президент занимается сахаром и подсолнечным маслом, почему бы "министру обороны" не продавать чьи-то подделки, как это делают инстаграммные кисы. Даже догадываюсь чья идея.
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