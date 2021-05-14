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Пассажирский поезд сообщением Самара — Петербург сбил девочку

В Новгородской области трагически оборвалась жизнь несовершеннолетней местной жительницы. Переходя железную дорогу, она попала под поезд.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 14 мая, инцидент на станции Гряды произошёл накануне. Около семи вечера 11-летняя девочка переходила пути на регулируемом пешеходном переходе и была сбита встречным пассажирским поездом сообщением Самара — Петербург.

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После случившегося организована проверка, в рамках которой сотрудники надзорного ведомства должны оценить состояние железнодорожного полотна, безопасность пешеходного перехода и действия ответственных лиц.

Возбуждено уголовное дело по второй части 263-й статьи УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Комментарии (6)

Иван 2пырьев
Не встречный, а поперечный
f0ntan
Такие переходы на железной дороге, по которой носятся Сапсаны и Ласточки
Athair
Куда смотрел машинист! Сидят в своих коробках!! Что, объехать не мог? Ну и что, что красный сигнал, пешеходвсегдаправ!!
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